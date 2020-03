Tournai-Ath-Mouscron Coronavirus: l'offre de garderie pourrait être rationalisée à Tournai M. Del.

Les autorités communales veulent maintenir une offre scolaire de garderie. Depuis ce mercredi midi, les mesures de sécurité contre la propagation du Covid-19 ont été renforcées. Si le confinement est très restrictif, on ne parle pas de fermeture totale des écoles et autres crèches.



"Dans la mesure où les entreprises qui respectent le principe de distanciation sociale, qui poursuivent un but alimentaire, de santé ou de sécurité, restent ouvertes, nos autorités semblent vouloir maintenir une offre scolaire de garderie", a signalé ce matin l'échevin de l'Enseignement de Tournai, Jean-François Letulle, aux directions des différents établissements de la cité des Cinq Clochers.





Vu les chiffres de fréquentation, 87 enfants étaient présents ce lundi contre 41 ce mardi, l'ouverture des 24 implantations pourrait être prochainement repensées afin de diminuer le nombre d'écoles ouvertes. "La réflexion est identique pour nos crèches, ajoute l'échevin. Si c'est le cas, il est évident que l'ensemble du personnel se tiendra à disposition des Directions qui auront encore une école en activité."