La jeune celloise dénonce les pratiques commerciales des compagnies aériennes qui profitent, à outrance, de la pandémie du coronavirus.

Il y a pire endroit que Rabat, la capitale du Maroc, pour être confinée pour raisons sanitaires. "Sous le soleil de l'Afrique du nord, la situation pourrait paraître plus enviable qu'ailleurs. Pourtant, la fermeture des écoles, en raison des risques d'expansion de l'épidémie, est un moment particulièrement difficile à vivre pour une institutrice maternelle dont les bouts de chou ne comprennent pas vraiment ce qui leur arrive", explique, étreinte par l'émotion, Candy Lemaire.

La jeune femme est en parfaite santé et ne veut surtout pas inquiéter sa familles qui réside à Celles et à Mouscron. "Je n'ai aucun symptôme et la situation, sur le plan médical, pour le peu que l'on sache, n'apparaît pas vraiment catastrophique", poursuit notre interlocutrice, sur un ton qui se veut rassurant.

À vrai dire, Candy ne dispose que de très peu d'informations sur l'évolution de la contagion par le coronavirus au Maroc.

Otage des compagnies aériennes

Candy, pour sa part, ne cherche pas à quitter les lieux à tout prix, car elle espère que le coronavirus ne prolongera pas, indéfiniment, la fermeture de son école.

"Par contre, j'en rage à l'égard des compagnies aériennes qui profitent de la situation. Avant que l'entrée des étrangers ne soit limitée, à nos frontières, plusieurs de mes proches ont vu le tarif des billets, en classe économique, passer, en quelques heures, de 50 à 350 euros. Et mon ami qui comptait me rejoindre, à l'occasion des vacances de printemps, a eu son vol annulé, sans coup férir. Sans qu'il ne parvienne à se faire rembourser auprès de Ryanair. Au motif que le système informatique se planterait à chaque fois qu'il entre le numéro de réservation de son vol", avance, avec irritation, l'amoureuse éconduite par le fait du prince ou plus exactement d'une compagnie aérienne.

Et la fermeture de l'aéroport de Rabat, peu après 16 heures, n'est pas pour apaiser la déception de Candy. "Les mêmes compagnies aériennes qui ont annulé leurs vols vers le Maroc ont, entre-temps, ouvert de nouvelles lignes à vide, sans passager entre Bruxelles et Rabat. Mais les tarifs sont à ce point prohibitifs que les expatriés belges préfèrent vivre la crise du coronavirus en Afrique plutôt qu'en Europe", conclut la jeune Celloise qui patientera, le temps qu'il faut, pour revoir, en bonne santé, son ami et sa famille.