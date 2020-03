L'entité d'Estaimpuis soutient le commerce malmené par la pandémie et propose des aides financières pour venir en aide aux parents.

Le mois du sport connaît un brutal coup d'arrêt à Estaimpuis, en raison des mesures gouvernementales qui entrent en vigueur ce matin.

"Mais la préoccupation des édiles communaux est essentiellement tournée vers celles et ceux qui vont payer les pots cassés. Le secteur HORECA est lourdement touché par les mesures de fermeture des bistrots et des restaurants. Et nombre de parents vont être confrontés à la nécessité de faire garder leurs enfants, en raison de la fermeture des écoles", résume le bourgmestre Daniel Senesael.

Alors, à Estaimpuis, la commune va bourse délier, solidairement.

"Nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Il faut donner un signal d'encouragement fort à tous nos commerçants impactés par ces mesures de fermeture contraintes et forcées. Afin de les de soutenir, en cette période de pandémie, la commune d’Estaimpuis, en collaboration avec l’ASBL Impact, met en place une mesure d’indemnisation forfaitaire de 500 euros par commerce. Un montant d'aide financière qui s'élèvera à environ treize mille euros, dans un premier temps, et fera l'objet d'une modification budgétaire en avril", explique Quentin Huart, échevin des finances et du commerces

"Pour les parents n’ayant pas d'autre solution que de faire appel aux grands-parents, considérés comme des personnes à risques, nous lançons, dès à présent, un appel aux étudiants, âgés de plus de 17 ans, pour garder des enfants, durant la fermeture des écoles communales, contre rémunération", ajoute le bourgmestre Daniel Senesael.

Toutes les informations concernant ces aides ponctuelles et les procédures à suivre pour en bénéficier ou proposer ses services sont mises en ligne sur le site internet de l'administration communale.