Âgée de 13 ans, elle reçoit un traitement médicamenteux. Les deux femelles et les deux mâles sont désormais logés dans un espace individuel et ne sont plus visibles par le public. La lionne Dana a été immédiatement isolée ce week-end alors qu'elle présentait de la fièvre. Un test Covid a confirmé qu'elle avait contracté le SARS-Cov-2. La félidée souffre de fièvre, de perte d'appétit, de toux et d'éternuements.

Aucun soigneur des carnivores n'a été testé positif au Covid-19.

La cause de la contamination est pour l'instant inconnue.

Au début du mois, le zoo d'Anvers avait signalé que deux hippopotames avaient été infectés par le coronavirus.