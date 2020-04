Après la phase de sensibilisation, l'heure est désormais à la répression des plus réfractaires sur le terrain

"Le confinement, c’est une question de solidarité, mais aussi de discipline. Et dans le contexte de la crise sanitaire du coronavirus, les contrôles de police sont une forme de soutien au personnel soignant et aux familles touchées par la pandémie", rappelle Sébastien Dauchy, le chef de Corps de la police de Comines-Warneton.

Dans la journée de jeudi, entre 15 et 21 heures, une vaste opération d’occupation du terrain a été menée par dix policiers locaux et quatre agents fédéraux du corps d’intervention.

"Au total, ce sont onze points de contrôle qui ont été tenus durant près de six heures. Avec pour principaux objectifs de faire respecter les interdictions de déplacement et de rassemblement et de réprimer les excès de vitesse. En effet, depuis le début de la période de confinement, certains automobilistes ont tendance à dépasser largement les limitations", déplore notre interlocuteur.

Après avoir passé énormément de temps à expliquer aux usagers les règles de confinement et de respect de la distanciation sociale, la police passe, dès à présent, à une phase plus répressive à l'encontre de ceux qui ne veulent pas entendre raison.

"Depuis dix jours, plus de 1500 automobilistes ont été contrôlés en rue et déjà plus de nonante procès-verbaux ont été rédigés. Pour ces infractions, le Parquet prévoit une transaction et un paiement immédiat de 250 euros pour les particuliers et de 750 euros pour les établissements et commerces qui ne respectent pas les règles. Et certains contrevenants pourraient même être poursuivis directement devant le tribunal correctionnel, en raison de la mise en danger de la santé d'autrui", ajoute, pour ultime avertissement, le patron de la police communale.

"Ce travail de terrain, c’est notre contribution et notre soutien au personnel soignant, aux médecins, aux infirmiers, aux ambulanciers et à toute la chaîne sanitaire. Et, si par notre action nous pouvons éviter une plus grande propagation du virus, ou ne serait-ce qu’une seule transmission de cette maladie, alors nous aurons réussi notre mission", conclut Sébastien Dauchy, en saluant au passage l'engagement et l'abnégation de ses hommes.

Car en plus de la charge des contrôles, en période de pandémie, la police de Comines-Warneton doit aussi assurer la sécurité de la population face aux délits de vols et d'agressions. À ce propos, après plusieurs jours d'enquête, deux résidents cominois ont été incarcérés, hier, à la prison de Tournai, pour des faits de violences intrafamiliales graves.