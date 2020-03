D'estaimpuis à Mont-de-l'Enclus, en passant par Pecq et Celles, les contrôles ont pour but de faire respecter le confinement.

Les services de la zone de police du Val de l'Escaut ont procédé, durant toute la journée, à des contrôles ponctuels afin de s'assurer que les règles sanitaires, édictées par le gouvernement fédéral, étaient respectées.

"Ces contrôles ont été menés sur les quatre communes qui composent notre zone. Majoritairement, les citoyens respectaient les consignes et avaient, pour la plupart, une raison valable d'être hors de chez eux. Quelques personnes ont quand même dû être rappelées à l'ordre. Tout le monde ne semble pas encore visiblement conscient de la gravité de la situation présente et à venir. Malheureusement, deux individus ont aussi été verbalisés. Car, l'heure n'est plus à la discussion en cas de récidive ou d'évidente mauvaise foi", rappelle le premier commissaire Stéphane Vermeulen, chargé des opérations..

D'autres contrôles seront réalisés, à toutes heures du jour et de la nuit, de manière aléatoire, pendant toute la durée du confinement.