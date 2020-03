Coronavirus: la SWDE et Ores s'adaptent aussi © AVPRESS Tournai-Ath-Mouscron M. Del.

Seuls les travaux nécessaires et urgents seront assurés. La Société Wallonne Des Eaux a dernièrement annoncé la suspension de ses chantiers, exceptés en ce qui concerne les situations urgentes ou exceptionnelles. La SWDE se tient disponible au 087.878.787 ou via sont site swde.be.



Du côté d'Ores, l'opération de réseaux de distribution d'électricité et de gaz naturel, seuls les travaux permettant d'assurer la continuité de la distribution en énergie sont maintenus. En cas d'urgence uniquement, Ores invite ses clients à contacter son centre d'appel au 078.157.801 du lundi au vendredi, de 8h à 20h, et le samedi, de 9h à 13h. D'autres informations sont disponibles sur ores.be.