Pour rompre l'isolement, le CPAS a imaginé de garder le contact avec les aînés en leur adressant des messages vidéos sur leur poste de télévision.

Par la force des choses, les résidents des trois homes gérés par le CPAS de Comines-Warneton ne peuvent plus recevoir de visites de leurs proches, depuis ce matin.

"Actuellement, nous mettons tout en oeuvre pour que nos pensionnaires puissent garder un contact avec l’extérieur, malgré les mesures d'isolement imposées par la pandémie. Suite à l'heureuse initiative des élèves de l'Institut Saint-Henri qui avaient réalisés des dessins pour nos aînés, nous avons imaginé la création d'une chaîne de télévision, en interne, qui établisse le lien avec l'extérieur. Concrètement, nous invitons tous les habitants de l'entité et d'ailleurs, à réaliser des dessins, des photos ou de courtes vidéos que nous diffuserons, dans chaque chambre, via notre nouvelle "Chaîne du Bonheur" Une façon de montrer à nos aînés notre attachement en ces moments difficiles", explique Florian Soenen, chargé de Communication au CPAS de Comines-Warneton.

Pour contribuer à la "Chaîne du Bonheur", rien de plus simple. Il vous suffit d’envoyer vos photos, dessins ou vidéos courtes en vous connectant via le site du CPAS et en complétant le petit formulaire d'acceuil, via le lien https://www.cpas-comines.be/la-chaine-du-bonheur/