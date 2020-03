Avant de prendre la route du retour, le jeune Mouscronnois a ressenti le besoin impérieux d'exprimer son désarroi et ses craintes pour l'avenir, dans un message vidéo qu'il a posté, comme un cri d'alarme, sur sa page Facebook

Pierre-Henry n'est pas encore au bord de l'épuisement physique, même si ses journées sont interminables. Mais, au plan psychologique, le pharmacien craque avant de rentrer à Herseaux.

"Quand on vous dit de rester confinés à la maison, par pitié faites-le. Aujourd'hui une cliente est venue chercher une tisane amaigrissante et une crème de jour contre les rides, bref des produits dont on peut parfaitement se passer pour le moment. Et, dans le même temps, j'ai dû servir une personne en grande détresse respiratoire, atteinte du coronavirus, qui est entrée dans l'officine sans nous avertir de son état de santé.Là, il y a déjà pas mal de collègues qui sont malades. Et je crois que c'est pareil dans pas mal d'autres domaines. Moi, je suis pharmacien, mais je pense que c'est la même chose dans les centres hospitaliers ou les chaînes de production, autant que pour les caissières dans les magasins ou les gens qui travaillent en ce moment. Désormais, il faut vraiment que chacun prenne conscience qu'il faut rester à la maison. Et que, s'ils sont malades, ils doivent faire appel à l'aide d'un tiers pour obtenir leurs médicaments. Mais surtout ne pas se déplacer à la pharmacie", explique le jeune apothicaire en proie à une crise d'angoisse, suite à ce qu'il vit encore au quotidien.

"Il faut respecter les mesures de confinement et de distanciation durant la période de quarantaine. Et si l'on fait du sport, c'est pour entretenir sa santé et pas pour flâner au parc en petits groupes. J'avoue que je suis déboussolé par de tels comportements autour de moi. Alors, je vous en supplie, ne vous rendez plus à la pharmacie que pour obtenir des médicaments vitaux, s'il vous plait", conclut Pierre-Henry Mullie qui rejoint finalement les siens, comme chaque soir, du côté d'Herseaux..