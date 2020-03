La Société des médecins généralistes cominois coordonne, avec les autorités communales, les actions de gestion de l'épidémie.

Une réunion de crise rassemblant médecins généralistes, médecins scolaires, infirmiers à domicile et en maisons de repos, kinésithérapeutes, assistants sociaux, police locale, pharmaciens, CPAS, services d’aide à domicile et services communaux s'est tenue, sans tergiverser, hier soir à Comines.

"Toutes les procédures d’hygiène et de prise en charge de la population ont été uniformisées, pour tous les partenaires agissant dans le cadre des soins de santé. Par mesure de sécurité pour la population à risque et des prestataires de soins et d’aide, des mesures de protection individuelle seront appliquées, le cas échéant, sur conseil du médecin généraliste. Par ailleurs, des écrans de protection vont être installés dans nos pharmacies locales", précise le docteur Damien Sieuw, président de la Société des médecins généralistes cominois.

Une uniformisation des pratiques d’accueil et des prestations de soins est d’actualité dans l’ensemble des Maisons de Repos et de Soins, suivant ainsi l’avis des médecins coordinateurs et de l’AVIQ.

"L’ensemble de nos professionnels sont et resteront mobilisés pour la population et sont attentifs à l’évolution de la crise, dans le respect des décisions et recommandations des autorités fédérales, régionales et sanitaires", ajoute la bourgmestre Alice Leeuwerck.

Le Plan communal d’urgence et d’intervention peut être désormais déclenché en cas de nécessité.

Les autorités, les fonctionnaires de la Ville et du CPAS, la police, les services de secours et le corps médical sont entraînés à ce type de situation de crise et prêts, dès à présent, à intervenir sur le terrain.

"Mais il faut aussi raison garder et gérer cette pandémie de manière sereine et solidaire. C'est la raison pour laquelle nous invitons la population au bon sens et au civisme. En évitant, entre autres, les commentaires irréfléchis et intempestifs sur les réseaux sociaux", conclut Didier Soete, l'échevin de la Santé publique de Comines-Warneton.