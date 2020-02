Les nouvelles sont rassurantes venant d'Abou Dhabi. Le Templeuvois Serge Seynaeve qui pilotait un photographe d'agence sur le Tour des Emirats arabes unis reçu la confirmation que les tests médicaux qu'il a subi hier sont tous négatifs.

"Cela veut dire que dès que toutes les équipes cyclistes et les membres de l'organisation de l'épreuve auront reçu le feu vert, nous pourront quitter l'hôtel où nous sommes confinés et tenu à distance par le personnel de service, depuis 48 heures, et rejoindre l'aéroport", explique, avec un certain soulagement, le négociant en vins templeuvois. © SS

Dans le village où il s'est installé, au terme de sa carrière cycliste, toutes les conversations font état de la mésaventure de Serge. "Nous avons avons appris ce qui lui était arrivé par le site internet de la DH/Les Sports, car nous suivons de très près l'évolution de la situation sanitaire dans la région", explique l'une des pharmacienne du village, fort occupée par la préparation magistrale de solutions désinfectantes pour les mains, en raison de la rupture de stocks des laboratoires pharmaceutiques.

Serge devrait donc être de retour sur le sol belge dans les heures à venir et sera une nouvelle fois soumis à sa descente d'avion. "Il est fort probable, par ailleurs, selon les informations qui nous ont été communiquées que je doive ensuite rester confiné à la maison durant deux semaines environs, par mesures de sécurité. Et par conséquent, il faudra que cette année je regarde à la télévision l'ouverture de la saison cycliste en Wallonie, ce mardi, au Grand Prix Samyn, entre Quaregnon et Dour", conclut le motard des courses, avec résignation.