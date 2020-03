À l'heure où le monde lutte contre le coronavirus COVID-19, certaines personnes se plaisent à lancer de fausses informations sur les réseaux sociaux.À titre d'exemple, on pouvait apprendre ce week-end que des cas de coronavirus avaient été détectés à Tournai ou encore à Rongy. Une rumeur qui s'avère être fausse. S'il est évidemment prêt à agir le cas échéant, le Centre Hospitalier de Wallonie picarde n'a pas encore dû faire face à cette problématique.Face à cette désinformation partagée à de nombreuses reprises, les bourgmestres de Tournai et de Brunehaut, Paul-Olivier Delannois et Pierre Wacquier, ont tenu à réagir via leur compte Facebook.