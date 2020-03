Coronavirus: les verbalisations aussi à la hausse dans le Tournaisis © BELGA Tournai-Ath-Mouscron M. Del.

Depuis le début de la pandémie, la zone de police du Tournaisis a déjà verbalisé à 375 reprises... Alors que les chiffres de la pandémie de Covid-19 ne cessent d'augmenter, il apparaît plus que jamais important de respecter les mesures de confinement décidées par le gouvernement fédéral.



Malheureusement, trop de personnes encore ne les respectent pas. "À ce jour, et depuis le début de la pandémie, nos services ont déjà verbalisé à 375 reprises", explique ainsi la zone de police du Tournaisis qui couvre le territoire d'Antoing, de Brunehaut, de Rumes et de Tournai.



Pour rappel, vous devez rester chez vous, limiter vos déplacements au strict nécessaire et respecter impérativement les règles d'hygiène et de distanciation sociale. "Tant que les mesures ne seront pas levées par le gouvernement, nous poursuivrons nos efforts et les contrôles seront intensifiés sur l'ensemble de notre territoire et également en zone frontière."