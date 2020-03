Tournai-Ath-Mouscron Ne jetez pas vos mouchoirs dans les papiers-cartons ! M. Del.

L'intercommunale Ipalle sollicite votre vigilance et demande de veiller au respect de cette consigne !

En cette période de crise sanitaire, il est important de rappeler que les mouchoirs en papier ne doivent pas être triés avec les papiers-cartons. Ils ne peuvent donc pas être jetés dans ce conteneur au recyparc ainsi que dans les papiers-cartons en vue de la collecte en porte-à-porte.



"Ceci pour d'évidentes raisons d'hygiène mais aussi de recyclage, souligne l'intercommunale Ipalle. Les mouchoirs en papier doivent donc être déposés dans une poubelle fermée ou encore dans un contenant de type bio-seau dont le contenu est destiné soit aux conteneurs des déchets organiques de cuisine installés dans les recyparcs, soit aux points d'apport volontaire consacrés à cette collecte spécifique, soit encore au compost entretenu à domicile."



L'intercommunale rappelle encore que le respect de cette règle de tri s'avère d'autant plus essentiel qu'il s'agit d'éviter tout contact avec des mouchoirs potentiellement infectés par un virus, tant pour les agents des recyparcs, des collecteurs, des travailleurs des centres de tri ainsi que pour l'ensemble des citoyens.



Il faut veiller au respect de cette consigne pour la sécurité des travailleurs qui exercent ce métier difficile "et qui rendent à la population le précieux service qu'est la collecte des déchets".