L'entité de Celles annule toutes les activités dominicales.

Le bourgmestre Yves Willaert n'a pas attendu la soirée d'hier pour prendre les indispensables mesures conservatoires.

"Ces consignes s'imposent à tous, même si, officiellement, il n'est porté, à la connaissance des autorités communales, aucun cas de contamination au coronavirus dans l'entité de Celles, ce vendredi matin", assure le maïeur.

Outre la fermeture aux assemblées des lieux de culte, deux autres activités dominicales font les frais de la montée en puissance des mesures sanitaires en période de pandémie.

"Ce dimanche, nous devions retrouver les habitants de de l'entité qui souhaitaient s'associer au processus participatif, dans le cadre de la revitalisation du cœur de Celles. Rencontre qui avait déjà été annulée, à cause de la tempête, et qui est reportée à une date ultérieure, une fois encore. Mais cette fois-ci, tous les citoyens sont avertis, en temps et en heure", ajoute Yves Willaert.

Pour les mêmes impératifs de santé publique, la seconde édition du "Repair Café", programmée dimanche après-midi, à Molenbaix, est évidemment annulée. "Dans l'attente de jours meilleurs, pour réunir les réparateurs bénévoles et les habitants de Celles soucieux de prolonger la vie des objets mal en point", conclut le bourgmestre qui suit, par ailleurs, la situation de crise de près.