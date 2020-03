Coronavirus: la zone de police du Tournaisis en est à 471 verbalisations © DR Tournai-Ath-Mouscron M. Del.

Les chiffres liés au non-respect des mesures de confinement continuent également de grimper.

À côté des chiffres liés à la propagation du virus Covid-19, on retrouve également ceux liés au non-respect des mesures émises par le gouvernement fédéral afin d'enrayer la propagation du virus.



Dans le Tournaisis, ces chiffres sont également, et malheureusement, à la hausse. Si hier, lundi, la zone de police annonçait avoir déjà procédé à 375 verbalisations, elle annonçait ce mardi matin le chiffre de 471 !



Encore une fois, le message est on ne peut plus clair: restez chez vous !



La zone de police du Tournaisis rappelle ainsi que, dans le cadre de la pandémie, elle verbalise le non-respect des mesures sur une base judiciaire et non pas sur celle du règlement général de police.



"Toutes les constatations au regard des infractions prévues dans le règlement général de police de l'entité sur laquelle vous habitez restent toujours d'application. Respectez les mesures énoncées par le centre de crise national !"