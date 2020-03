Le préparateur physique estaimpuisien animera une session de sport, en direct, sur Facebook.

La discipline reste un maître-mot pour Romain Poissonnier. "Dès le début de cette pandémie, j’ai pris conscience que pour s’en sortir, il faudrait consentir à d’énormes sacrifices et rentrer dans le rang" , reconnaît le grand gaillard qui a troqué le treillis de l’armée de terre pour le survêtement de sport en plein air.

Originaire des Hauts de France, Romain a élu domicile, à Estaimpuis, après la quille.

"Depuis le début de semaine, j’ai dû renoncer à exercer mon métier de préparateur physique auprès des particuliers et en entreprises, à la suite des préconisations d’une pratique sportive sécuritaire" , admet notre interlocuteur, préoccupé par l’avenir de sa petite famille.

"Évidemment, c’est un coup dur pour un jeune indépendant qui commence à asseoir sa notoriété. Mais, aujourd’hui, aucune préoccupation d’ordre personnel ne peut contrarier l’intérêt supérieur des États qui luttent contre l’expansion du coronavirus" , rappelle-t-il en adressant, comme par le passé, ses salutations d’un geste militaire!

Entrer en résistance

"Dès à présent, il faut que chacun contribue à l’effort de guerre contre le coronavirus" , claironne haut et fort, le citoyen français, en reprenant à son compte les propos, sans détour, de son Président.

Romain Poissonnier sait que, désormais, il doit avant tout galvaniser ses troupes, sur le plan sportif.

"Le confinement est une épreuve quasiment insupportable. Je me suis rendu compte que la pratique sportive, entre quatre murs, était plus anxiogène que bénéfique. Et que nombre de personnes isolées y renonçaient, tôt ou tard. C’est pourquoi j’ai décidé de proposer une séance collective d’entraînement, par le truchement d’une session vidéo en direct, sur les réseaux sociaux, ce samedi à 11 h 30."

Pour permettre aux sportifs de le rejoindre sans appréhension, Romain met en ligne un tutoriel, sur sa page Facebook professionnelle.

"Tout le monde peut ainsi se familiariser avec les exercices, avant de les effectuer, avec moi, dans une ambiance de feu" , promet l’instructeur sportif.