Quelques villages du Tournaisis, dont Ere et Willemeau, subissent régulièrement d’importants dégâts des eaux et de boue lors de grosse précipitations.

Et depuis de nombreuses années, les habitants de la résidence du Vert Mont à Chercq subissent aussi des coulées de boues à répétition au rythme des fortes pluies. Les habitations se trouvant en amont d’un bassin versant en zone agricole, elles se trouvent particulièrement vulnérables.

"Accompagnés par le Contrat de rivière Escaut-Lys et plus particulièrement dans le cadre du projet pilote Culture du Risque Inondation , les riverains ont décidé de prendre le problème à bras le corps pour agir rapidement. Un chantier d’installation de fascine est dès lors organisé ce samedi 6 juin par les habitants", avance Louis Brennet du contrat de Rivière Escaut-Lys. © D.R

Rappelons que les fascines sont un système de barrage filtrant constitué de piquets en bois et de grillage épais contenant une couche de paille faisant office de filtre.

"La particularité de ce projet participatif est bel et bien l’appropriation citoyenne de la problématique des inondations et coulées de boue et de l’accompagnement que peut assurer un Contrat de rivière."

En cliquant sur le lien ci-dessous, vous pourrez trouver toutes les explications sur ce projet Culture du Risque Inondation :