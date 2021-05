Coup de neuf pour le Shopping Froyennes ! Tournai-Ath-Mouscron La Rédaction Nouveaux magasins, nouvelles devantures et nouvelle identité ! © D.R.

Redevco a construit deux unités commerciales supplémentaires sur son retail park de Froyennes, Extra et Jysk viennent compléter l’offre du site. Afin de renforcer la convivialité du site, un rajeunissement des façades est en cours et une nouvelle identité a été créée.



Redevco a débuté les travaux sur son retail park, situé rue de Maire à Tournai, en novembre 2019 en commençant par Brico qui a réduit sa surface tout en restant ouvert pendant toute la durée des travaux. Désormais, Brico accueille ses clients dans un espace entièrement rénové selon leur dernier concept.



À côté du Brico, Redevco a également construit deux nouvelles unités. Extra qui était situé à quelques mètres du site a déménagé vendredi 30 avril vers une nouvelle surface de 2.000 m². Jysk ouvrira ses portes le 28 mai sur 1.350 m².



Les façades de la nouvelle partie ont été totalement revues en utilisant des matériaux durables. La façade du Brico alterne désormais des panneaux isolants de couleur gris foncé et des panneaux de sapin blanc. L’auvent des deux nouvelles unités, grâce à sa forme aérienne et son rendu bois, apporte une finition esthétique contemporaine.



D’ici la fin de l’été, ce nouveau look sera prolongé sur l’ensemble du bâtiment principal afin de rendre la balade plus agréable aux visiteurs.



"Je suis très heureux que le parc commercial, qui d’ici cet été sera complètement rénové et optimisé avec un mix commercial idéal alliant de l’alimentaire, du sport, de l’ameublement, de l’ électro,…. sera ainsi encore davantage tourné vers l’avenir, explique Filip de Bois, Portfolio Director de Redevco. Shopping Froyennes est un des meilleurs sites de Redevco et nous allons continuer à investir dans ce site et dans le marketing."



Redevco a choisi de donner au site une identité propre, assortie d'un plan de communication qui débutera cet été. Le site s’appellera dorénavant Shopping Froyennes, ce nom a été choisi pour capitaliser sur la localisation Froyennes et reprendre l’appellation déjà acquise. Le terme Shopping ajoute un côté plaisir au côté pratique existant.



Le logo, un pointeur, met en avant le côté accessible. Les petits carrés évoquent en toute légèreté le rassemblement et la diversité de commerces. La couleur orange apporte le dynamisme et la rapidité. Une typographique claire et efficace est associée à une typographique manuscrite évoquant l’humain et la proximité.