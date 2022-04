Ce lundi 18 avril, lundi de Pâques, Mouscron sera le théâtre de la 2e édition de "La Ronde de Mouscron".

Aucun stationnement permis, de 9 à 18h30

Cette nouvelle édition se déclinera en deux courses : le Grand Prix Damien Yzerbyt (course juniors) et le Grand Prix Alfred Gadenne (course élites dames).

Ces deux compétitions emprunteront plusieurs voiries de notre entité sous la forme d’une boucle locale. À ce titre, des difficultés de circulation et de stationnement se poseront sur le parcours. Luingne, Herseaux, Dottignies et Mouscron seront impactées, les courses passeront en de très nombreux lieux : rue des Moulins, du Bilemont, du Limbourg, de la Montagne, des Cleugnottes, des Croisiers, de l’Ancien Château, de France, de Saint-Léger, de la Barrière de Fer, Basse, Alphonse Poullet, de l’Espierres, de Bellegem, de Ronceval, du Chandelier, Robert Spriet, du Plavitout, de Rollegem, des Garennes, du Mont Gallois, de Courtrai mais aussi aux avenues de Barry, Reine Astrid et Royale ; aux chaussées de Luingne, du Long bout et d’Aelbeke ; aux boulevards du Champ d’Aviation, d’Herseaux, des Canadiens, et Industriel ainsi qu’à la place d’Herseaux et à la Grand-place. Ces tronçons empruntés seront interdits au stationnement, de 9 à 18 h 30, et la circulation ne sera autorisée que dans le sens de la course sur les tronçons empruntés, de 10 h 15 à 18 h 30.

Grand-place fermée et parkings inaccessibles

À noter encore que la Grand-place et la rue de Tournai seront purement et simplement interdites à la circulation et au stationnement, de 6 à 20 heures, et que les parkings de chaque côté du CAM ainsi que celui du Métropole seront interdits au stationnement, de 6 à 20 heures.