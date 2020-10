Covid-19 à Antoing: la section primaire de l'école de Calonne fermée dès ce mardi Tournai-Ath-Mouscron M. Del. Dans la mesure du possible, les cours se donneront à distance. © SHUTTERSTOCK

Ce lundi, les services de Promotion de la Santé à l'École, le Pouvoir Organisateur qu'est le collège communal et la direction de l'école de Calonne ont opté pour l'option de la prudence.



En effet, la décision a été prise de fermer la section primaire de l'école de Calonne. "La situation du corps professoral est telle qu'elle ne nous permet plus l'encadrement des élèves dans différentes classes dans leurs apprentissages", détaille Pascal Detournay, directeur général de la commune, qui assure que cette décision n'a pas été prise de gaieté de cœur.



"Nous sommes conscients des aménagements que cela nécessitera dans les familles, mais il est de notre responsabilité d'agir en tenant compte de la sécurité et de la santé de tous !"



À partir de ce mardi, les élèves de primaire dont les parents travaillent, attestation de l'employeur à l'appui, et qui n'ont pas d'autres solutions de garde pourront bénéficier d'une garderie. "Les cours se donneront, dans la mesure du possible, à distance."