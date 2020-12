Covid-19 au CHwapi: "Nous sommes toujours bien dans la deuxième vague" Tournai-Ath-Mouscron M. Del. Les patients hospitalisés sont désormais plutôt âgés entre 20 et 50 ans au CHwapi avec une contraction parfois sévère du virus chez certains. © DELFOSSE

Ce mardi matin, le Dr Mélanie Delvallée, infectiologue, a fait le point sur la situation Covid au sein du Centre Hospitalier de Wallonie picarde. 44 patients sont ainsi encore hospitalisés en unités Covid dont 13 aux soins intensifs.



"Nous avons connu la semaine dernière une diminution assez rapide mais ici nous sommes dans une phase de plateau", explique Mélanie Delvallée. Effectivement, dans les chiffres communiqués la semaine dernière, le CHwapi était passé de 101 patients hospitalisés à 45. Une diminution drastique qui s'est calmée. "Nous avons en effet encore cette sensation que le virus est en train de circuler. Nous sommes toujours bien dans la deuxième vague."



Au niveau des passages aux urgences Covid-19, on en dénombre 10 à 20 par jour. "Le pic que nous avons connu s'est élevé à cinquante personnes. Actuellement, les chiffres sont redescendus mais un jour n'est pas l'autre, c'est assez en dents de scie." D'autant plus qu'un patient sur deux qui se présente aux urgences Covid doit être hospitalisé.



Malgré ces chiffres à la baisse, l'activité de l'hôpital reste malheureusement encore assez impactée. Le CHwapi reste ainsi encore en phase 2B. "Il n'y a effectivement pas de changement en ce qui concerne les activités qui ont été arrêtées. Il faut faire preuve de prudence à ce niveau."



Au niveau du profil des patients hospitalisés, on note un certain changement par rapport aux quinze derniers jours. "Précédemment, on retrouvait des personnes âgées autonomes qui venaient de maisons de repos, détaille Mélanie Delvallée. Cette semaine, il s'agit plutôt de patients plus jeunes, entre 20 et 50 ans, avec parfois une tendance assez sévère du virus."



Au niveau des unités Covid, on en compte encore deux au CHwapi. "Au maximum, nous en avions ouvert sept. Nous avons encore à côté de cela une unité de soins middlecare destinée aux patients qui ne doivent pas être intubés, une réa dédiée au Covid ainsi que les urgences spécifiques."