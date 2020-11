Covid-19: des chiffres encourageants au CHwapi mais la vigilance est toujours de mise ! Tournai-Ath-Mouscron M. Del. En une semaine de temps, le nombre de patients hospitalisés en unités Covid est passé de 101 à 45 au sein du Centre Hospitalier de Wallonie picarde. © DELFOSSE

C'est avec de bonnes nouvelles que Florence Hut, Directrice médicale du Centre Hospitalier de Wallonie picarde, a ouvert le point presse concernant la situation Covid au sein de l'hôpital. En effet, si la semaine passée, 101 patients étaient hospitalisés en unités Covid, ce chiffre est aujourd'hui descendu à 45 dont 14 en réanimation.



"Cela nous fait dire que la chute est presque aussi vertigineuse que la croissance durant cette deuxième vague, nous explique-t-elle. Une des choses qui nous avait vraiment pris le plus au dépourvu, c'était la croissance extrêmement rapide du nombre de nouveaux cas positifs."



Cette rapide diminution s'explique par deux choses. "Il y a toute une série de patients qui vont désormais relativement bien. Ils peuvent donc rentrer à la maison. Ensuite, les patients atteints du Covid et qui, après un certain temps, ne sont plus contagieux, sont retransférés dans des unités de soin non-Covid. Ils n'entrent donc plus dans les chiffres de patients hospitalisés en unités Covid."



La semaine dernière, une unité Covid avait pu fermer. Depuis lors, il n'y a plus de patients Covid au sein du site de l'IMC. "Il en reste encore certains en revalidation sur le site de Notre-Dame sinon tous les patients Covid sont centralisés sur le site Union. Par ailleurs, ce jour, nous allons virtuellement fermer une nouvelle unité Covid. On va en fait libérer une des unités Covid du site Union pour la rouvrir demain, il s'agit de la salle de gastro-entérologie comme unité classique."



Au niveau des nouvelles admissions, l'hôpital vise l'objectif des cinq patients par jour. "Au plus fort de la deuxième vague, nous avons un jour vu arriver 46 patients aux urgences Covid et 17 ont dû être hospitalisés. C'est énorme car c'était l'équivalent d'une demi-unité Covid qui peut compter 30 personnes. Depuis ce week-end, nous oscillons entre 4 et 5 patients. Nous en accueillons cependant plus d'une vingtaine au Poste Médical de Dépistage avec des symptômes. Entre les deux vagues, nous y accueillions entre 5 et 10 patients par jour."



Si cette chute reste néanmoins encourageante, la vigilance doit toujours rester de mise. Le virus circule en effet toujours. "Les chiffres sont meilleurs mais le virus circule encore beaucoup trop que pour imaginer qu'un éventuel relâchement des mesures ne provoque pas une flambée de nouveaux cas. On va d'ailleurs vite le voir puisque depuis ce lundi, les tests sont de nouveaux réalisés sur les personnes asymptomatiques."