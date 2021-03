Covid-19 : des hospitalisations en légère hausse au CHwapi Tournai-Ath-Mouscron M. Del. Huit patients sont hospitalisés en unité Covid au Centre Hospitalier de Wallonie picarde contre quatre il y a une semaine. © DELFOSSE

Ce mardi, le Centre Hospitalier de Wallonie picarde a fait le point sur le nombre de patients encore hospitalisés des suites du coronavirus. Au total, on retrouve huit patients au sein des unités Covid-19 dont deux qui se trouvent en réanimation.



Des chiffres qui ne sont pas alarmants mais qui sont tout de même en hausse, et qui ont même doublé, par rapport à la semaine passé où l'on était redescendu à quatre patients avant de connaître une remontée en fin de semaine.



Parmi les personnes hospitalisées, on retrouve un patient français qui a été transféré au CHwapi faute de place en France. "C'est la première fois que cela se fait au sein de notre institution", nous explique-t-on du côté du service communication de l'hôpital. D'ailleurs, dans le sens inverse, le Centre Hospitalier de Wallonie picarde ne transfère jamais de patient à l'international.



"Nous comptons sur notre réseau Phare, composé du Centre Hospitalier de Mouscron, EpiCURA, le CHR Haute Senne et donc du CHwapi. On essaie de trouver des ententes entre nous. Si jamais il n'y a pas de possibilité, on essaie de trouver un hôpital un peu plus loin en Belgique."