© EUROMÉTROPOLE

En zone transfrontalière, il n'est pas toujours évident de s'y retrouver avec les différentes mesures mises en place d'un côté ou de l'autre de la frontière. D'autant plus que, contrairement à la situation connue lors de la première vague, les frontières sont restées ouvertes.Ainsi, pour y voir plus clair, l'Eurométropole Lille-Courtrai-Tournai a rédigé un document qui permet d'y voir un peu plus clair. Il répond en effet aux différentes questions essentielles de la vie quotidienne des citoyens de l'Eurométropole.Retrouvez le document en question ci-dessous ou via ce lien