Covid-19: La commune d'Antoing ferme sa crèche et ses bureaux communaux Tournai-Ath-Mouscron Y.B L’apparition de plusieurs cas de COVID-19 au sein du personnel communal et du collège communal a obligé la Ville à prendre cette décision. © google

Faisant suite à l’apparition de plusieurs cas de COVID-19 au sein du personnel communal et du collège communal, il a été décidé, en concertation avec la Médecine du travail, de fermer le centre administratif d’Antoing à dater de ce jour et ce, jusqu’au 2 novembre inclus. En cas d’extrême urgence et uniquement dans ce cas, il est possible de joindre, pour les services administratifs communaux, le directeur général Communal Pascal Detournay au 069/33.29.41 et, pour les services administratifs du CPAS, la directrice générale Julie Englebert au 069/33.29.70. Les services techniques communaux ne sont pas concernés par ces mesures. Aussi, faisant suite à l’apparition de plusieurs cas de COVID-19 au sein du personnel de la crèche communale, il a été décidé, en concertation avec les services de l’ONE, de fermer la crèche communale « Les P’tits Mousses » dès ce mercredi soir. Elle rouvrira ses portes le lundi 9 novembre.