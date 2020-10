" Au vu de l'évolution de la situation sanitaire générale, par souci de réduire les rassemblements non essentiels (bien que nous revendiquions l'importance capitale des droits culturels pour tous) et par solidarité avec les services de santé, il nous a paru qu'il était de notre devoir de prendre cette décision. Nous espérons que vous comprendrez notre choix, dicté seulement pas le souci du bien-être de tous", expliquent les responsables du Foyer. En ce qui concerne les stages de Toussaint, le spectacle "Le Petit Chaperon Rouge", le ciné-club "Atlantique", les docu-débats "Le vent est au blé", "Graines de rond-points" et "L'école du changement", les participants inscrits seront remboursés. "Bien que nous allons essayer de trouver des dates ultérieures à vous proposer. En cas de report de date, nous lancerons donc de nouvelles inscriptions en ligne", précise le Foyer socioculturel d'Antoing.

"Pour les Les ateliers à la carte : "ça se dessine l'avenir" et "cuisine du monde", nous allons bientôt vous proposer de nouvelles dates pour les séances qui étaient initialement prévues dans les semaines à venir. Si ces nouvelles dates ne vous conviennent pas, vous serez remboursés".

Pour les stages de la Nuit du Pays Blanc, ils seront reportés, mais cela dépendra de l'organisation de l'événement de la Nuit du Pays Blanc en lui-même, qui risque d'être un peu chamboulé. Enfin, pour le cabaret "Le Pays Blanc a du talent", le Foyer vous invite à continuez de vous inscrire et à lui envoyer vos candidatures.

"Suite aux circonstances exceptionnelles que nous connaissons, nous avons décidé de vous laisser plus de temps pour compléter le formulaire d'inscription qui vous permettra peut-être de monter sur scène.. A noter que ces reports d'activités envisagés se feront dans la mesure possible et en fonction de l'évolution de la situation".

Plus d'informations au 0479 29 56 57 ou via l'adresse info@foyerculturelantoing.be