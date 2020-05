Covid-19: le point dans les institutions d'hébergement du CPAS de Tournai © DELFOSSE Tournai-Ath-Mouscron M. Del.

Les maisons de repos sont toujours en attente des résultats des tests Covid.

Laetitia Liénard, présidente du CPAS de Tournai, a dernièrement fait un état des lieux des institutions d'hébergement gérées par son organisme.



Ainsi, on apprend que, les résident et le personnel du home Valère Delcroix ayant tous été testés, les visites pourront reprendre sur rendez-vous. Il suffit pour cela de contacter Mme Nathalie Hennart au 069.884.430.



Du côté des maisons de repos Le Moulin à Cailloux, À l'Ombre du Temps et Benjamin Grugeon, l'entièreté des résultats des tests n'est pas encore connue. "Ce qui, alors que nos infrastructures sont opérationnelles, ne permet pas le lancement des visites", déplore Laetitia Liénard qui explique ne pas en avoir la maîtrise.



"Si je me réjouis pour les résidents et les familles du home Valère Delcroix, je ne peux qu'exprimer ma tristesse face à cette situation subie dans les maisons de repos. Les résidents et les familles sont en souffrance de ce manque de contacts sociaux."



Aucun risque ne sera donc pris. "L'objectif doit rester d'éviter la propagation du virus à la fois chez les résidents, les visiteurs et le personnel."