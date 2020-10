Covid-19: les chauffeurs et magasiniers se sont aussi adaptés au CHwapi Tournai-Ath-Mouscron Mickaël Delfosse © DELFOSSE

Certains services de l'ombre jouent un rôle tout aussi primordial dans cette période de crise sanitaire.



Cette épidémie de Covid-19 a demandé, et demande toujours, beaucoup d'énergie au personnel médical. Si ce dernier est maintenant au front depuis plusieurs mois, d'autres hommes et femmes de l'ombre sont également plus sollicités qu'auparavant au sein de l'hôpital.



Au Centre Hospitalier de Wallonie picarde, c'est par exemple le cas des chauffeurs. "De base, notre métier consiste essentiellement en interne à acheminer les prélèvements des différents sites pour les amener au laboratoire de Notre-Dame, souligne Stéphane Bocqué, chauffeur depuis 23 ans au CHwapi. On transporte également du sang, du plasma, des colis, etc. En externe, les chauffeurs sont quant à eux amenés à se rendre dans les villages, chez les médecins généralistes, afin de récolter leurs prélèvements."