Et c'est dans cette optique, que le week-end dernier, en soirée les services de police : zone de police de Comines-Warneton, Zone de police du Tournaisis, zone de police du Val de l’Escaut et la Police Nationale française ont déployé des contrôles sur plusieurs points d’accès frontaliers en vue de contrôler la nature des déplacements des concitoyens belges et français. "Sur les trois points, une soixantaine de véhicules ont été contrôlés, la plupart d'entre eux étaient en règle, seuls trois automobilistes ont été verbalisés", explique le premier commissaire Stéphane Vermeulen, de la zone de police du Val de l'Escaut. Les policiers ont distribué un document reprenant un tableau comparatif entre les deux pays afin de vulgariser le propos a été remis aux personnes contrôlées. © Police

Voilà une bonne initiative, car il n'est pas toujours évident de s'y retrouver dans ces régles qui changent régulièrement.