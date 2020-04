ath L’hôpital Epicura n’utilisera cette technique qu’en cas de surcharge des services de soins intensifs.

Alors que le pic de l’épidémie de coronavirus n’est pas encore atteint en Belgique selon les experts, nos hôpitaux sont sur le pied de guerre et s’attendent dans les prochains jours à un afflux croissant de malades nécessitant des soins intensifs.

Dans les cas les plus graves, on sait désormais combien les respirateurs artificiels sont vitaux. L’art de la débrouille et les systèmes D sont plus que jamais d’actualité dans les cliniques qui redoutent de ne pas avoir suffisamment de machines de ce type pour soigner et intuber les patients souffrant de graves problèmes respiratoires après avoir été contaminés par ce redoutable Covid-19.

Dans la capitale du Pays vert, on a d’ores et déjà anticipé ce scénario catastrophe survenu dans les hôpitaux italiens. Travaillant comme biotechnicien chez Epicura, Frédéric Rochart a été sollicité par la direction et des médecins du centre hospitalier athois pour associer son savoir-faire à celui de la SPRL Proxylab (Machines-3D) de Serge Lowagie.

Celle-ci a conçu en extrême urgence une pièce à imprimer en 3D pour permettre de brancher deux patients sur un même respirateur artificiel et ainsi doubler les capacités d’accueil des services de réanimation pendant l’urgence sanitaire liée à la pandémie de Covid-19.

"Au total, nous avons recyclé six anciens respirateurs d’anesthésie qui seront bien utiles au cas où il n’y en aurait plus assez pour tout le monde. Certes, ces appareils ne sont prévus en temps normal que pour des opérations de quelques heures alors que pour la prise en charge des malades les plus gravement atteints du coronavirus, il faut des machines qui puissent fonctionner plusieurs jours, voire plusieurs semaines", explique Frédéric Rochart.

Après avoir cherché de la documentation sur Internet, notre interlocuteur, électronicien mécanicien de formation, a découvert un système provenant de l’armée américaine dont il s’est inspiré.

"Même si le dédoublement d’un respirateur n’est pas sans contrainte, c’est toujours mieux que rien. Vu l’insuffisance du matériel, nous exerçons une médecine de guerre. Espérons que nous n’en aurons pas besoin. Par rapport au Borinage, la région athoise est encore relativement épargnée par le Covid-19 mais depuis vendredi, les admissions se multiplient. La quinzaine à venir risque d’être la plus critique", redoute Frédéric Rochart.

Ce dernier espère que le plus d’hôpitaux possible, tant chez nous qu’à l’étranger, pourront bénéficier de ce concept en cas de surcharge des services de réanimation. "Nous enregistrons déjà beaucoup de demandes en provenance des hôpitaux du nord de la France."

Bruno Deheneffe