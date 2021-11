Le gouvernement wallon a récemment décidé d'étendre le Covid Safe Ticket depuis ce vendredi. Ainsi, il est désormais obligatoire de présenter son pass lors de nos sorties culturelles, festives ou sportives. Pour les gérants des salles de fitness, cette mesure n'est pas la plus appropriée en sachant que le secteur a déjà été fortement impacté par la crise.

"Je ne pense pas que cela soit la solution adéquate, on devrait faire au cas par cas, mais cela va plus vite de mettre tous les secteurs du sport dans le même panier", indique le responsable de Newphysicenter à Tournai. "Chez moi, il n'y a pas de cours collectif, ma clientèle est relativement bien ventilée sur la journée, cela limite fortement une éventuelle propagation virale. En quoi une salle de musculation serait un lieu plus dangereux et contaminant ? ll y a sûrement d'autres commerces, ou activités, où un contrôle à l'entrée serait plus judicieux qu'une salle de gym. L'hygiène est un facteur important dans une salle de sport, et je veille à ce qu'elle soit de rigueur, beaucoup de personnes étant vaccinées, pensent que désinfecter, nettoyer le matériel est devenu superflus. Avec ou sans virus, c'est une question de respect et d'hygiène".

Malgré que de nombreux sportifs soient déjà vaccinés, certains se tâtent encore. L'application du Covid Safe Ticket va donc avoir des répercussions inévitables sur le chiffre d'affaires. "Il va de soi que je vais perdre pas mal de clients. Déjà à l'annonce de l'instauration d'un CST à Bruxelles, plusieurs clients n'ont pas renouvelé leur abonnement ou alors ils ont préféré payer pour une durée plus courte que d'habitude. Les clients non vaccinés, car ce sont eux qui sont visés avec l'entrée en vigueur du CST, viennent discrètement me poser des questions concernant les réglementations. Comme ils le disent: si on doit effectuer un test à chaque fois pour venir faire du sport, cela va coûter très cher", précise le gérant.

"Ce n'est pas cohérent"

Pour Youri Joly, personal trainer, l'activation du pass sanitaire semble également incohérent. "Pour ma part, l'obligation du Covid Safe Ticket restreint l'accès au sport et ce n'est donc pas cohérent avec les préconisations de santé et particulièrement le renforcement du système immunitaire où le sport est fortement conseillé. Dans une salle de sport, nous faisons déjà très attention à la transmission du covid-19. C'est donc aberrant quand on voit les transports en commun. C'est sûr qu'il y aura une baisse de fréquentation dans les salles de sport. De plus, les personnes ont maintenant parfois peur de s'engager par abonnement sur du plus long terme", conclut le jeune homme.