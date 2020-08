Covid19: la situation est stable au Centre Hospitalier de Wallonie picarde Tournai-Ath-Mouscron M. Del. Les derniers chiffres relatifs au Covid-19 sont encourageants au sein du CHwapi. © DR

Ces derniers jours, le CHwapi a compté une seule hospitalisation d'un patient positif au coronavirus tandis qu’un autre est considéré comme suspect.



Depuis le 15 avril, le CHwapi ne compte d'ailleurs plus personne aux soins intensifs.



Majoritairement, les cas qui y sont détectés le sont suite à une venue pour tout autre chose. "Souvent, comme avant une opération, un screening est réalisé et c’est à ce moment-là que le virus est détecté. Les patients tombent alors des nues car ils sont asymptomatiques. Souvent, ces patients ont entre 20 et 40 ans et rentrent chez eux, leur état ne nécessitant pas d’hospitalisation", signale Romain Hubaut du service communication de l'hôpital.