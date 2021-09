Après un certain retard, le budget du CPAS a (“ enfin ” diraient certains) été présenté. Son président, Philippe Annecour, s’est excusé et a expliqué ce retard : “il faut tenir compte du changement de directeur général et de président, mais aussi de la crise Covid qui a mobilisé beaucoup de forces au CPAS. De plus, le budget est une tâche énorme pour le service administratif.”

Quoi qu’il en soit, le budget a pu être chiffré et il ne donne pas de bonnes nouvelles : le résultat de ce budget, en exercice propre, représente un mali de 404 517,25 euros. “C’est un déficit important, notamment quand on le compare à l’exercice 2017”, conçoit Philippe Annecour. Quelques explications sont apportées : “on constate une évolution à la hausse des dépenses pour le personnel. Aujourd’hui, à cet effet, on a une prévision budgétaire de 2 876 800 euros, soit plus de 500 000,00 euros par rapport à l’année 2017”, a indiqué le président du CPAS.