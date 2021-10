Le 13 juin 2015, dans la nuit qui a suivi sa mise à pied, Ariane Ruffelart, la directrice financière du CPAS de Tournai, mettait fin à ses jours. Elle avait 56 ans… Après plus de six années (soit plus de la durée d’une mandature complète), il est temps de “solder le passé”. Ce sera l’enjeu du procès qui s’ouvrira le 21 octobre à 9 h devant la onzième chambre (correctionnelle) du tribunal de première instance du Hainaut, division de Tournai.

Il n’y aura qu’un seul prévenu dans ce procès, et il devra répondre de recel (avoir bénéficié en connaissance de cause, de choses provenant d’un délit). Bernard Henno, veuf d’Ariane Ruffelart, savait-il un peu, beaucoup, pas du tout ? A-t-il bénéficié des détournements opérés ?