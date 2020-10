de l'aide au logement, y compris les charges à l’exclusion de la garantie locative;

de l'aide en matière d’énergie, relatives à la consommation d’énergie, y compris des aides à l’accompagnement et la guidance sociale et budgétaire;

de l'aide psychosociale, relative à la prise en charge de coûts d’intervenants professionnels reconnus dans le traitement des violences conjugales, des problèmes d’anxiété et troubles psychiatriques;

de l'aide en matière de santé, il s’agit de la prise en charge de frais médicaux : médicaments, factures d’hôpitaux, ... et l’achat de masques, gel et gants;

de l'aide à l’accessibilité numérique, soutien numérique notamment en vue de favoriser les démarches en ligne, les contacts sociaux et le soutien scolaire;

de l'aide financière. Pour des factures impayées du fait d’une diminution des ressources;

pour des besoins de première nécessité, comme des interventions dans les coûts de transports, achats de vêtements, achats de lunettes, …;

de l'aide pour les familles en difficulté, dans le cadre de la lutte contre la pauvreté infantile.

De nombreuses personnes subissent directement ou indirectement les répercussions de la crise sanitaire du Covid-19. Ces dernières peuvent se tourner vers le CPAS de leur commune afin d'obtenir une aide.Une aide qui n'est ainsi pas limitée aux seuls bénéficiaires du droit à l'intégration mais bien à toute personne reconnue par le CPAS comme étant en état de besoin après une analyse individuelle.Pour aider les citoyens à faire le premier pas, le CPAS de Tournai met en place une ligne directe opérationnelle tous les jours de la semaine, à partir de ce mardi, de 9h à 12h et de 12h30 à 17h.Il est ainsi possible de demander de l'aide pour toute une série d'interventions:, prévient la présidente du CPAS Laetitia Liénard qui remercie d'ores et déjà les citoyens pour leur compréhension.