En dressant le bilan des opérations et interventions de ses équipes en 2021, le chef de la zone de police du Tournaisis Philippe Hooreman souhaite rester prudent quant à l’analyse des chiffres, à leur interprétation et à leur comparaison avec les années antérieures.

"Après une année 2020 fortement impactée par le Covid et les confinements stricts, on remarque que les affaires ont repris en 2021, signale le commissaire-divisionnaire. Et cela même si certaines restrictions liées à la crise sanitaire et d’application en 2021, notamment la fermeture du secteur horeca et du monde de la nuit, ont encore eu un impact sur les chiffres liés à certains phénomènes de délinquance et de criminalité. Il faudra sans doute attendre la fin de cette année 2022 pour avoir une vision plus objective de l’évolution des statistiques sur notre zone."