Ce mardi, Didier Delval, directeur général du Centre Hospitalier de Wallonie picarde, et Jacques Godart, directeur informatique de l'hôpital, ont fait le point sur la cyberattaque dont a été victime le CHwapi dimanche soir et qui a mis à mal la vie de l'institution . Par mesure de précaution, l'hôpital s'est, depuis l'attaque, complètement coupé du monde., explique Didier Delval.Les équipes informatiques ont encore travaillé toute la nuit afin de permettre le redémarrage de serveurs importants.Un travail de longue haleine qui a permis de rouvrir le bloc opératoire du site IMC ce mardi matin, d'avoir rouvert le bloc opératoire de Notre-Dame ce mardi midi et de rouvrir le bloc opératoire du site Union ce mercredi. Les opérations pourront reprendre leur cours normal. "Cette cyberattaque ne doit pas mettre en question le niveau de protection numérique du CHwapi comme le souligne Jacques Godart.Le CHwapi a par ailleurs prévenu l'ensemble des réseaux hospitaliers du pays pour leur expliquer comment l'intrusion s'était faite pour qu'ils puissent, le cas échéant, prendre les mesures pour éviter de vivre pareille situation.Le directeur général du CHwapi ajoute qu'il s'agit ici d'une agression de grande ampleur.Les forces de l'ordre ont en tout cas déployé les moyens conséquents pour identifier les auteurs de cette cyberattaque.Concernant les raisons de cette attaque, c'est encore le flou absolu. Le CHwapi n'a toujours pas reçu de quelconque demande de rançon.Enfin, concernant une rumeur qui a pris de l'ampleur, l'hôpital a tenu à préciser qu'il n'avait pas été victime d'une seconde attaque informatique ce mardi.