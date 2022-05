Éric Anciaux, à la tête de l’entreprise depuis 24 ans, a déjà connu quelques moments plus difficiles que d’autres. Mais la dégradation des conditions de travail, le constat que les clients sont de moins en moins nombreux, les mauvaises nouvelles qui n’en finissent pas depuis le début du chantier, le poussent à lancer un cri de détresse. "En cette fin mai, notre rue est complètement démantelée, rendue presque inaccessible par la société responsable des travaux, et ce malgré toutes les promesses qui nous avaient été faites lors des réunions auxquelles j’ai assisté".

M. Anciaux déplore un manque de respect envers les riverains et les travailleurs de la rue. "Je n’ignorais pas que nous devrions affronter des mois extrêmement difficiles, que des clients prendraient de nouvelles habitudes. Mais ce qui nous arrive dépasse ce que nous imaginions. Il y a de l’amateurisme dans la manière de gérer ce chantier, et à tout le moins il y a beaucoup d’improvisation et un manque d’anticipation".