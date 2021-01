De beaux chiffres pour la demi-heure gratuite de stationnement à Tournai Tournai-Ath-Mouscron M. Del. Un peu plus d'un ticket sur deux pris à l'horodateur concerne la demi-heure gratuite. © DELFOSSE

Depuis le 1er octobre dernier, un nouveau plan de stationnement est d'application au sein de la cité des Cinq Clochers. Parmi les nouveautés, l'arrivée d'une demi-heure de stationnement gratuite par rive et par demi-journée, soit finalement deux heures gratuites de stationnement par jour.



"Cette demi-heure gratuite de stationnement semble être de plus en plus prisée par les Tournaisiens et nous ne pouvons que nous en réjouir", explique Jean-François Letulle, l'échevin de la Mobilité qui peut se baser sur des données chiffrées.



En effet, à l'horodateur, un peu plus d'un ticket sur deux est pris pour profiter de cette demi-heure gratuite. Ainsi, en octobre dernier, sur un total de 41 027 tickets, 21 744 concernaient la demi-heure, 12 697 sur un total de 23 758 en novembre et 14 545 sur 28 908 en décembre.



"Il est entendu que ces chiffres doivent prendre en compte la variable confinement, vu la diminution des tickets émis entre octobre et les autres mois, et les quelques jours d'absence de contrôle au mois de décembre."



Il est également possible d'utiliser l'application 4411 via un système de ticket délivré par l'envoi de sms. Ici, un ticket demandé sur quatre concerne la demi-heure gratuite puisqu'on en compte 1 281 sur un total de 5 829 en octobre, 801 sur 3645 en novembre et 1 235 sur 4028 en décembre.



"L'ensemble de ces chiffres démontrent le succès de la demi-heure gratuite qui est une réelle avancée et qui semble représenter un meilleur compromis entre logique d’attractivité et de mobilité. En parallèle, nous nous attelons à améliorer la communication faite sur les horodateurs pour que cette demi-heure puisse profiter encore davantage."



L'échevin de la Mobilité explique en effet qu'une deuxième campagne d'information va être lancée à ce sujet avec l'asbl Gestion Centre-Ville. "Enfin, il est utile de rappeler qu’à côté de nos parkings de dissuasion gratuits, le parking du Fort Rouge offre un choix idéal de stationnement de proximité !"