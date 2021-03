De bonnes nouvelles financières pour la commune de Celles Tournai-Ath-Mouscron M. Del. Durant ce mois de mars, la commune a reçu deux courriers ministériels relatifs à des annonces de subsides. © DELFOSSE

Ce jeudi soir, en fin de conseil communal, deux bonnes nouvelles ont été communiquées par le bourgmestre Michael Busine (Cel'Avenir - MR). En effet, le 8 mars dernier, la commune a reçu un premier courrier provenant du cabinet de la ministre de l'Environnement et de la Ruralité Céline Tellier concernant un projet du Plan Communal de Développement Rural (PCDR), soit la création d'une maison de village à Velaines et l'aménagement de ses abords.



La commune va ainsi recevoir un subside de 550 000 € sur un projet qui en coûte un peu plus de 800 000€. "Il y avait une très grosse augmentation entre l'estimation et le projet, 60% par rapport au prix de départ, souligne Michael Busine. Cela aurait pu faire que la ministre refuse cette augmentation et ne prenne pas en compte les 80% sur les 500 000€ et les 60% sur le reste mais elle prend finalement la totalité. C'est donc un subside important que nous recevrons." Axel Chantry (Cel'Avenir - MR) s'est félicitée de cette nouvelle. "Avec de la détermination et du temps, tout devient réalité", a assuré l'échevine en charge du PCDR.



Ensuite, c'est cette fois-ci un courrier du cabinet de Willy Borsus, ministre de l'Aménagement du territoire qu'a reçu la commune ce 15 mars. "Cela concerne une promesse de subsides pour l'amélioration de voiries agricoles, au chemin de Saint-Genois à Escanaffles. Le montant estimé des travaux est de 232 000 € et nous recevrons un subside de 123 650."



Une nouvelle qui a évidemment ravi l'échevin des Travaux, Michel Bataille (Cel'Avenir - MR). "C'est un dossier vieux de cinq ans et nous recevrons 60% de subsides. C'est une très bonne nouvelle", conclut-il.