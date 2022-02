Le bourgmestre Paul-Olivier Delannois, par ailleurs en charge des finances communales, présentera lundi soir devant le conseil communal les grandes lignes du budget 2022. Pourquoi si tard? "Parce qu’en décembre toute une série d’éléments chiffrés ne nous étaient pas encore parvenus de la Région wallonne, notamment pour faire face au paiement des cotisations de responsabilisation". L’attente en valait la peine. Parce que, si le boni à l’exercice propre est positif, mais tout proche du zéro (2 844€), c’est grâce au plan Oxygène de la Région wallonne. Il s’agit de la possibilité d’emprunter sur trente ans pour faire face notamment aux cotisations de responsabilisation de la commune, du CPAS et de la zone de police d’une part. 15% du capital emprunté (8,4 millions d’€) est remboursé par la Région wallonne, et les intérêts sont pris en charge par la Région jusqu’en 2042.

Paul-Olivier Delannois le concède: ce principe d’emprunter pour payer des dépenses récurrentes n’est pas idéal. "La réalité, c’est que nous devons emprunter pour faire face au monstre du Loch Ness dont on parle depuis des années. Mais ce plan permet aux communes de survivre. Chaque année, je le dis: on va droit dans le mur. On ne sait juste pas à quelle vitesse. Des décisions sont prises à un autre niveau de pouvoir mais leur impact retombe sur les finances des communes auxquelles on demande toujours plus sans moyens structurels. Ce budget vérité révèle des inquiétudes communes aux villes importantes dont Tournai peut se targuer de faire partie".

Prudence, prudence...

Si le plan Oxygène donne des moyens pour respirer maintenant, c’est provisoire, insiste M. Delannois. La prudence reste donc de mise plus que jamais. "Nous ne touchons pas en 2022 à nos provisions qui se montent à 4,9 millions d’euros. Ces provisions nous permettent d’affirmer que nous gardons la maîtrise aujourd’hui encore, mais nous savons que ces réserves ne sont pas inépuisables. C’est pour cette raison que j’appelle chacune et chacun à bien mesurer le sens des promesses et la portée des propositions qu’elle ou il peut faire. Les caisses communales ne sont malheureusement pas des boîtes magiques qui se remplissent toutes seules".

Par ailleurs, des nuages sombres sont apparus lors de la crise sanitaire. Comme la diminution du rendement de l’impôt des personnes physiques à taux inchangé. La population tournaisienne étant relativement stable, "il faut chercher une partie de l’explication dans une tendance à la paupérisation d’un certain nombre de citoyens".

Soumise au contrôle du CRAC, la commune n’a pas toujours le choix de ses ambitions. "Mais Tournai doit pouvoir se développer et conserver son aura. L’équilibre budgétaire n’est pas une fin en soi", insiste le bourgmestre. Selon qui, malgré le contexte difficile et le CRAC avec lequel il faut souvent batailler, la majorité continue d’avoir une vision d’avenir et à dégager des moyens en jouant aux équilibristes. "Le contexte est délicat, mais le montant de 275 000€ en faveur des commerçants impactés par les travaux de la ville est toujours prévu", cite-t-il comme exemple. Le CNT (Cercle nautique de Tournai) bénéficiera d’un subside supérieur (+30 000€) à celui des années antérieures. "Les travaux prévus à la piscine de l’Orient vont créer des difficultés financières pour le club, on ne peut pas rester insensible à ça".

Du patrimoine dans le budget extraordinaire

Plusieurs dossiers liés au patrimoine sont inscrits au budget extraordinaire de 2022 (68,8 millions d’€ en tout), relève Paul-Olivier Delannois, quelques jours après une émission de la RTBF qui lui a laissé un goût amer. "Car on n’a jamais fait autant dans le patrimoine depuis ces trois dernières années". Les dépenses relatives au patrimoine s’élèvent à 5,4 millions d’euros, soit 7,8% des dépenses totales.

Certains dossiers étaient déjà inscrits en 2021, mais ils ont été retardés. "En raison de l’explosion du coût des matériaux et de la main-d’œuvre, des estimations budgétaires sont devenues insuffisantes et de projets n’ont pas pu aboutir. Les procédures sont également plus longues que prévu".

Au budget extraordinaire, il est question de travaux d’urgence à réaliser au Mont-de-Piété (25 000€), d’un chantier destiné à protéger la Tour Henri VIII d’infiltrations d’eau (250 000€), de travaux urgents au niveau du beffroi (350 000€ sont prévus mais aucune entreprise ne s’est manifestée pour réaliser le chantier), de l’acquisition d’une aile du château de Templeuve qui n’appartient pas à la commune (550 000€)… "Ce dossier traîne depuis trop longtemps. On ne peut pas demander à un investisseur d’envisager là un projet avec une aile qui appartient à la ville, et une autre qui appartient à la Fédération Wallonie Bruxelles. On s’est mis autour d’une table et on a pu tomber sur un accord. On va pouvoir avancer dans ce dossier".

La commune lorgne la salle de la Bascule à Esplechin

Aménagement du parvis du cimetière de Marquain (60 000€), mare didactique à Vezon (17 000€), poursuite du chantier de mise en conformité de la salle de Maulde (300 000€), réfection de la toiture de l’école de Blandain (250 000€), travaux du hall sportif SATTA à Templeuve (7,6 millions d’€ préinscrits en 2022), etc. "D’aucuns disent encore qu’on n’en fait pas assez pour les villages, le budget extraordinaire 2022 montre le contraire", dit Paul-Olivier Delannois.

Il suit de près la vente d’un bâtiment situé à Esplechin, rue Longue: le café de la Bascule et la salle située à l’arrière. "Cette salle a été refaite, elle est dans un état impeccable. Nous voulons saisir cette opportunité pour ce village où il y a une vie associative importante. Si la ville peut acquérir ce bâtiment (un budget de 500 00€ est inscrit au budget), ce serait la garantie qu’on ne fera pas là tout et n’importe quoi, avec des mariages et des événements susceptibles de créer des tensions avec le voisinage. J’aimerais que cette salle (NDLR: l’affectation du café n’a pas été définie) soit gérée de la même manière que la salle socioculturelle d’Ere, de manière très pro, par l’associatif local".