Elena, Suzy et Céleste et leurs camarades ont découvert mardi après-midi un curieux bonhomme dissimulé par une mystérieuse tenue blanche.

Sous les vêtements de protection se cache Jacques Gillebert, apiculteur à Pottes depuis 19 ans. L’intéressé a ouvert les portes de son savoir (et de ses ruches) aux élèves de première et deuxième primaire de Pottes et Velaines. L’objectif ? Transmettre. Une mission importante quand on sait que la population d’abeilles diminue chaque année de 25 à 30 % en Belgique. Et que la production de miel a été divisée par dix depuis le début du siècle.