Cette semaine, de nombreux chantiers commenceront et se poursuivront à Tournai et ses alentours. Ces derniers auront sans aucun doute, un impact sur la mobilité. Le chantier de la Halle aux draps débutera afin de rénover le toit et la verrière. La place de Nédonchel est ainsi reconvertie en zone de chantier, avec un accès très limité aux riverains habitant sur cette place. Ceux-ci ont été consultés et une solution a été trouvée avec Monument Hainaut pour limiter l’impact de ce chantier qui va durer un an.

Le TEC poursuit ses aménagements de quais de bus au niveau des rues de la Tête d'Or et Saint-Piat. Les travaux seront réalisés en demi-voirie et nécessiteront l'installation d'une zone de stockage sécurisée sur les places de parking de la rue de la Tête d'Or (excepté le stationnement PMR). La fin du chantier est prévue le 18 février prochain.

Dès ce lundi jusqu'au 6 mai, poursuite des travaux d'aménagement de voirie à la rue François-Joseph Peterinck et au quai des Salines. L'angle formé par la rue et le quai sera fermé à la circulation pour être entièrement remanié. Un itinéraire de déviation et une signalisation adéquate seront installés. Du 8 au 18 février, un raccordement à l'égout à hauteur des numéros 55 et 57 de la rue de la Madeleine sera effectué. Si besoin, une mise en circulation alternée sera envisagée. Une extension réseau ORES au boulevard Lalaing débutera ce lundi jusqu'au 4 mars. Les travaux nécessiteront une ouverture devant les bâtiments du CPAS.

ORES poursuivra ses travaux de pose de câbles électriques au boulevard des Nerviens, à la place Victor Carbonnelle et à la rue du Château jusqu'au 28 février. Le travail s'effectuera en trottoir/accotement/voirie et nécessitera au niveau du boulevard des Nerviens, la prise d'une bande de circulation en journée dans l'emprise des travaux ainsi qu'une interdiction de stationner au boulevard des Déportés pour les raccordements.

Des chantiers aussi dans les villages

A Béclers, rue du Petit Chemin, la Ville procédera dès ce lundi à un busage par traversée de voirie à hauteur du 50b. Ce chantier s’inscrit dans la poursuite de la lutte contre les inondations. A Ramegnies-Chin, les travaux d'entretien et de réparation du pont Bolus se poursuivent jusqu'au 15 juillet. Sur le pont, la circulation se fera sur une seule bande, en alternance avec feux tricolores et sous le pont, le chemin de halage sera fermé.

Du 7 au 18 février, des travaux de remplacement de poteaux d'éclairage, de câbles, luminaires et placement d'armoires seront réalisés sur les N52 (bretelle industrielle) et N7, à Gaurain. Le travail nécessitera la fermeture provisoire de la piste cyclable et, au fur et à mesure de l'avancement du chantier, celle de la bretelle.

Dès ce lundi au 4 mars prochain, une pose de gaz et électricité ORES et une extension du réseau pour Proximus débuteront à la rue du Follet, à Kain, entre le rond-point, chaussée de Renaix et celui de l'entrée du site Tournai Expo. D'importantes perturbations en matière de circulation sont à prévoir pendant toute la durée de ce chantier et des feux tricolores seront installés pour réguler le trafic. Néanmoins, afin de limiter les ouvertures, les ouvertures des différents impétrants sont coordonnées à la demande de la Ville. A la suite de ces interventions, une réfection de voirie est prévue par le bureau d’études voiries de la Ville.

Tous ces chantiers sont susceptibles de poser des problèmes en termes de circulation et stationnement. Qu'ils soient menés par la Ville ou des tiers (SPW, TEC, Impétrants, ...), la Ville de Tournai et ses partenaires mettront tout en œuvre pour s'assurer de votre sécurité et confort durant les travaux.