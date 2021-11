Les marchés de Noël vont faire leur apparition dans les semaines à venir. La Wallonie picarde ne dérogera pas à la règle et verra prochainement les festivités de fin d’année se mettre en place un peu partout dans la région. La situation sanitaire a tout de même poussé certaines villes à annuler leur marché de Noël cette année.

Certaines villes vont accueillir un marché de Noël pour la première fois. C’est le cas de Brunehaut où les achats de Noël pourront se faire, le dimanche 19 décembre, dans les Serres Duroisin à Lesdain. "De nombreux exposants proposeront des cadeaux originaux, des idées scintillantes pour décorer les sapins et crèches ainsi que des produits de bouche irrésistibles", annonce les organisateurs. "La traditionnelle marche de Noël sera également organisée au départ des Serres Duroisin. L’entrée sera totalement gratuite. Le marché de Noël se tiendra de 10 h à 18 h."

Harchies accueillera également sont tout premier marché de Noël. "Le marché de Noël se tiendra les 4 et 5 décembre au centre Artchizen situé à la Rue Buissonnet 10", indique les organisateurs. "Il offrira l'occasion de dénicher des cadeaux originaux à prix tout doux. Des décorations décalées et faits main, des bijoux en pierres semi-précieuses, des cosmétiques naturels, des infusions, des bougies et bien d'autres choses seront disponibles à l’achat. Un espace vide dressing sera également mis en place. Le marché de Noël sera ouvert le samedi 4 décembre de 17h à 20h et le dimanche 5 décembre de 11h à 17h."

A Mouscron, un chapiteau chauffé accueillera plus de 40 artisans les 10, 11 et 12 décembre. Le Covid Safe Ticket y sera obligatoire. L’entrée sera gratuite.

Ath On Ice fera son retour dans la cité des géants après un an d’absence dû au covid. Une grande patinoire, de nombreuses animations et un village de Noël seront mis en place du 3 décembre au 9 janvier. Le prix d’entrée à la patinoire s’élèvera à sept euros.

Le marché de Pottes (Celles) ne sera quant à lui pas organisé cette année. Vu la situation sanitaire et la mise en place du Covid Safe Ticket, les organisateurs ont préféré renoncer à l’événement cette année.