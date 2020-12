De nouveaux défis à venir pour l'Agence Locale pour l'Emploi de Tournai Tournai-Ath-Mouscron M. Del. Les Maisons de Repos et de Soins vont pouvoir faire appel aux prestataires des ALE pour soulager leur personnel. © BAUWERAERTS DIDIER

Ces prochaines semaines, et ces prochains moins, de nouvelles mesures et missions vont attendre les Agences Locales pour l'Emploi (ALE).



En effet, dans le cadre des pouvoirs spéciaux qui lui sont conférés, le Gouvernement wallon a pris certaines décisions permettant aux ALE de participer pleinement à la lutte contre l'épidémie de Covid-19. Concrètement, les Maisons de Repos et de Soins ainsi que les Structures d'Hébergement pour Adultes pourraient bénéficier des prestations ALE pour l'exécution de diverses tâches jusqu'au 30 juin 2021.



On parle ainsi notamment d'aide logistique à l'aménagement des locaux en vue du respect des gestes barrières, d'aide à la préparation, distribution et reprise des plateaux-repas, de soutien aux équipes dans l'accompagnement des résidents dans un but de bien-être, etc.



Ainsi, pour soulager au maximum le personnel de ces établissement, le Gouvernement wallon a également assoupli les conditions d'inscription en ALE, toujours jusqu'au 30 juin 2021. Elles seront donc ouvertes aux demandeurs d'emploi inscrits au Forem depuis au moins un an et bénéficiant d'allocations de chômage depuis au moins un jour.



Enfin, le Gouvernement wallon a offert 5 000 chèques ALE à diverses Maison de Repos et de Soins. 100 établissements se partagent les chèques dont trois à Tournai.