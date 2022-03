La période des festivals semble encore bien loin. Pourtant, les annonces d'artistes ne cessent d'être communiquées ces dernières semaines. Au festival Les Gens d'Ere, les organisateurs accumulent les surprises en tout genre. The Sneakers ( Cover Depeche Mode), Zenith et enfin Awissa, un groupe de cover déjanté reprenant essentiellement les grands tubes de chanson française des années 80 à nos jours seront présents sur scène.

Du vendredi et du dimanche, le duo 100% belge Delta, Stephane, Neg'Marrons ou encore l'artiste Céphaz avec son tube "On a mangé le soleil" feront danser les festivaliers. Le festival familial se déroulant du 29 au 31 juillet avait annoncé récemment la venue du rappeur tournaisien Youssef Swatt’s. Avec à son actif deux EP et deux albums, l'artiste a déjà participé à des événements d'une grande ampleur comme le festival de Dour ou encore les Solidarités à Namur.

En plus de faire découvrir ou redécouvrir des artistes de la région, le Festival Les Gens d'Ere avait divulgué la présence de chanteurs phares de la scène française dont Christophe Maé, découvert au grand public en 2005 grâce à sa participation dans la comédie musicale Le Roi Soleil. Depuis sa révélation, le chanteur a enchaîné les tubes pour le plus grand bonheur de ces dames. Présents aussi lors de l'ouverture du Festival, le 29 juillet, la chanteuse belge Doria D, le DJ Henry PFR, Ykons ou encore l'artiste aux 4 millions d’albums vendus et aux tubes incontournables, Kendji Girac.

Le programme complet ainsi que la billetterie sont à retrouver sur le site HOME | Les Gens d'Ere (lesgensdere.be)