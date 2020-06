Suite à une enquête menée durant plusieurs mois par les services de la zone de police du Tournaisis dans le domaine des stups, plusieurs domiciles ont été perquisitionnés simultanément .

Cinq personnes, âgées entre 29 et 40 ans ont été interpellées et déférées devant la juge d’Instruction qui leur a délivré deux mandats d’arrêt. Les trois autres personnes ont été relaxées dont deux sous conditions.

Ces opérations ont permis de saisir de l’argent, des stupéfiants et du matériel dont un ordinateur, 9 GSM et un carnet de comptes.

Le premier mandat a été décerné à l’encontre d’un homme né en 1980, habitant Lamain, déjà condamné en 2019 dans le cadre d’un dossier afférent aux stupéfiants.

Il est inculpé d’avoir à Tournai, entre le 1er décembre...2018 et ce 23 juin, importé, détenu, vendu une quantité indéterminée de cocaïne et détenu, ce 22 juin, plus de 38 grammes de cocaïne, 4 grammes de MDMA, 2 grammes de cannabis avec la circonstance de dirigeant de l’association.

Le deuxième mandat l’a été à l’encontre d’une dame, née en 1988, domiciliée à Orcq.

Elle est inculpée d’avoir à Tournai, entre janvier et juin de cette année, détenu et vendu une quantité indéterminée de cocaïne avec la circonstance d’association et d’avoir détenu, ce 22 juin 2020, 2 grammes de cannabis.