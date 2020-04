De l’argent, de l’héroïne et de la cocaïne ont été saisis.

La zone de police du Tournaisis annonce de nouvelles interpellations dans le milieu des stupéfiants.

"Malgré les mesures prises par le gouvernement fédéral pour enrayer la propagation du COVID-19, certaines personnes enfreignent les règles de déplacement et de distanciation sociale pour s'adonner à leurs activités illégales : la vente et la consommation de stupéfiants. Ainsi, mardi, vers 18 heures 30, nos policiers ont observé un rassemblement d'individus dans le quartier de la Justice à Tournai. Ils ont interpellé deux ressortissants français âgés de 16 et 19 ans et bien connus des services de la République française. Le majeur a été déféré devant le juge d'instruction qui a décerné un mandat d'arrêt à son encontre. Le mineur a été relaxé. Ce contrôle a permis la saisie d'un GSM, de 2 238,60 €, de 30 grammes d'héroïne, de 0,5 gramme de cocaïne et d'une balance de précision. La lutte contre le trafic de stupéfiants reste la priorité du plan zonal de sécurité 2020 - 2025 malgré les mesures de confinement imposées", précise-t-on du côté de la zone de police du Tournaisis.