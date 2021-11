Le Conseil communal a approuvé le règlement des taxes et redevances pour 2022-2025. Aucun changement à signaler. La taxe "déchets" reste aussi inchangée pour 2022… malgré les efforts de tri et de réduction des déchets.

Alors que d’autres communes ont décidé d’augmenter ou de diminuer le montant de la taxe sur les déchets ménagers, le Collège communal de Rumes a opté pour un statu quo. Après avoir dû être augmentée en 2019, la taxe reste inchangée pour l’année 2022. Soit 70€ pour un isolé, 121€ pour un ménage de deux personnes, 127€ pour un ménage de trois personnes, 132€ pour un ménage de quatre personnes et plus, 70€ pour les commerces et 121€ pour les secondes résidences. Le PS regrette qu’"une famille nombreuse qui veille à réduire et à trier ses déchets doive payer davantage qu’un commerce ou une seconde résidence…"